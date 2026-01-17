Adam Kadyrov in fin di vita dopo un incidente: il figlio del leader ceceno verso Mosca per salvarsi in extremis

Foto: Adnkronos

Salvatore Martelli 17 gennaio 2026

Adam Kadyrov sarebbe in fin di vita a causa di un incidente stradale avvenuto a Grozny, città russa nel Caucaso settentrionale. La notizia è stata rilanciata dai media ucraini che citano organi di stampa locale e le prime indiscrezioni dicono che il figlio diciottenne del leader ceceno sarebbe in gravi condizioni e potrebbe non sopravvivere.

Kadyrov Jr. sarebbe infatti in terapia intensiva e adesso si starebbe pensando a un trasferimento verso Mosca per tentare di salvarlo in extremis. Adam è molto famoso in Cecenia: è uno dei figli più noti di uno degli uomini più vicini a Vladimir Putin.

Ramzan Kadyrov infatti lo ha sempre mostrato in pubblico e ne ha fatto uno dei suoi figli prediletti. A quindici anni proprio dalle mani del padre ha ricevuto il titolo di Eroe della repubblica cecena per aver picchiato una giovane ucraina, rea di aver bruciato un Corano.

Segretario del Consiglio di sicurezza ceceno e sovrintendente al Ministero degli Interni della Repubblica, Adam sarebbe ora in terapia intensiva e le sue condizioni non fanno che preoccupare gli alti comandi e i politici ceceni vicini al padre.

Ma a far preoccupare maggiormente gli alleati di Mosca nella regione sarebbe la salute del leader vicino al Cremlino e padre di Adam. Secondo gli ultimi report di intelligence ucraina, lo storico leader della repubblica caucasica soffrirebbe di insufficienza renale e le sue condizioni starebbero facendo preoccupare il Cremlino. Nonostante le voci su una sua morte circolano di continuo, Mosca è preoccupata da una sua possibile dipartita e la morte del suo alleato potrebbe trasformarsi in un problema per l’intera regione e per la stabilità dell’area.

Lo scorso anno Kadyrov è apparso molto raramente in pubblico e secondo fonti accreditate avrebbe smesso di gestire il paese. Nonostante le sue incerte condizioni di vita però Mosca avrebbe avallato la sua candidatura alle elezioni cecene del 2026 e non starebbe pensando a un suo rimpiazzo.