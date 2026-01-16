Iran, Pahlavi: "Regime cadrà e io tornerò nel mio Paese"

Redazione 16 gennaio 2026 a

a

a

"La cosiddetta Repubblica islamica non è il governo dell'Iran. Questa non è più una semplice repressione, è un'occupazione straniera". Lo ha detto Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià iraniano, in conferenza stampa a Washington. Il regime "cadrà. Non è questione di se, ma di quando", ha spiegato, "è "vicino al collasso". "Oggi, mentre i miei compatrioti mi chiedono di essere un leader, riaffermo la mia promessa di una vita intervenendo per guidare il movimento che riprenderà il nostro Paese dalla forza ostile anti-iraniana che lo occupa", ha proseguito. "Tornerò in Iran. Sono in una posizione unica per garantire una transizione stabile. Questa non è la mia opinione. È il verdetto espresso forte e chiaro dalla gente di fronte ai proiettili". Pahlavi ha affermato di aver "un piano completo per una transizione ordinata, pronto per essere attuato immediatamente".