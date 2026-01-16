Groenlandia, Trump: "Potrei imporre dazi ai Paesi non d'accordo con strategia Usa"

Redazione 16 gennaio 2026 a

"Potrei imporre dazi ai Paesi che non sono d'accordo con la strategia sulla Groenlandia, perché ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un evento incentrato sull'assistenza sanitaria alla Casa Bianca. Scoppia, dunque, la polemica per le parole del primo inquilino della Casa Bianca che, ancora una volta, divide l'opinione pubblica.