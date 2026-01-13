Le Pen, si apre il processo d'appello che può cambiare le elezioni presidenziali 2027

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 13 gennaio 2026

Il processo d'appello a Marine Le Pen nel caso degli assistenti parlamentari europei che si apre oggi (alle 13.30) si preannuncia come uno dei principali eventi giudiziari del 2026. Il 31 marzo 2025, la leader dei deputati del Rassemblement National (RN) era stata condannata a cinque anni di ineleggibilità, condanna che le chiudeva le porte alle elezioni presidenziali del 2027. L'eventuale revoca di questa sanzione da parte della corte d'appello rappresenta la principale posta in gioco delle udienze che inizieranno oggi e proseguiranno fino al 12 febbraio. La deputata del Pas-de-Calais, 57 anni, è stata condannata in primo grado, il 31 marzo 2025, per “appropriazione indebita di fondi pubblici” e “complicità in appropriazione indebita di fondi pubblici”. Da un lato, le veniva rimproverato di aver fatto retribuire dal Parlamento europeo, dove ha ricoperto un seggio dal 2004 al 2017, quattro assistenti parlamentari che in realtà avrebbero lavorato per conto del suo partito, il Front National (FN, diventato RN nel 2018), di cui è stata presidente dal 2011 al 2021. D'altra parte, la sentenza di primo grado riteneva che Le Pen fosse stata al centro di un “sistema” volto a far beneficiare il suo partito dei fondi versati dall'Europa agli assistenti parlamentari degli eurodeputati del RN, per un danno stimato dal tribunale in circa 4,4 milioni di euro.

Le Pen è stata quindi condannata a quattro anni di reclusione, di cui due effettivi con possibilità di libertà vigilata con braccialetto elettronico, a 100 mila euro di multa e a cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata. Solo 12 dei 25 imputati condannati in primo grado saranno sottoposti a un nuovo processo in appello. Tra questi figurano Marine Le Pen, ma anche Louis Aliot, ex eurodeputato, vicepresidente del RN, sindaco di Perpignan e candidato alla propria successione alle elezioni comunali di marzo, Julien Odoul, deputato dell'Yonne ed ex assistente parlamentare, e Wallerand de Saint-Just, ex tesoriere del partito. I tempi del procedimento sono determinanti: allo stato attuale, la pena di ineleggibilità pronunciata in primo grado preclude a Le Pen la possibilità di candidarsi alle presidenziali del 2027, poiché i giudici l'hanno accompagnata da un'esecuzione provvisoria. Di conseguenza, presentando ricorso in appello, Le Pen ha ottenuto un nuovo processo, ma non la sospensione della pena fino alla nuova decisione giudiziaria.

Il processo d'appello è stato organizzato in un lasso di tempo insolitamente breve, in modo da avere una decisione ben prima della campagna presidenziale. Dopo le udienze di gennaio e febbraio, la sentenza della corte d'appello è attesa per quest'estate e potrebbe avere conseguenze molto diverse per la corsa all'Eliseo di Le Pen. Nel migliore dei casi, l'imputata potrebbe beneficiare di un'assoluzione pura e semplice che la solleverebbe dalla pena dell'ineleggibilità. In caso contrario, una condanna per i fatti che le vengono contestati, ma senza pena di ineleggibilità; oppure una pena di ineleggibilità confermata, ma abbreviata in modo tale da terminare prima delle elezioni (previste per aprile-maggio 2027). Se la corte d'appello confermasse la sentenza di ineleggibilità, la leader del Rassemblement National avrebbe ancora un'ultima possibilità: un ricorso in Cassazione per cercare di ribaltare la decisione. Affinché una sentenza potenzialmente favorevole possa essere raggiunta in tempo utile per consentirle di partecipare alle elezioni presidenziali, i giudici dovrebbero agire rapidamente. Qualora la Corte di Cassazione dovesse essere investita della questione, “è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, se possibile – anche se non so se lo sarà – che la questione venga risolta prima delle elezioni presidenziali”, aveva dichiarato qualche giorno fa Christophe Soulard, Primo Presidente della Corte di Cassazione, citato oggi da Le Monde.