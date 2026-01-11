Teheran: "Usa e Israele bersagli se Trump attaccherà a causa delle proteste"

Foto: Ansa

Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno "bersagli legittimi" se l'America attaccherà la Repubblica Islamica, come minacciato dal presidente Donald Trump. Le dichiarazioni di Mohammad Bagher Qalibaf sono le prime ad aggiungere Israele alla lista dei possibili obiettivi di un attacco iraniano. Qalibaf, un sostenitore della linea dura, ha lanciato la minaccia mentre i legislatori si precipitavano sul podio del parlamento iraniano gridando: "Morte all'America!".