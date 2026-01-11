Netanyahu: "Se il regime sarà rovesciato, Israele tornerà a collaborare con l'Iran"

Foto: Ansa

11 gennaio 2026

Se il regime degli ayatollah sara' rovesciato, Israele tornera' a collaborare con l'Iran. Ad assicurarlo e' stato il primo ministro Benjamin Netanyahu, riferisce il Times of Israel. "Stiamo inviando forza ai cittadini eroici e coraggiosi dell'Iran e una volta che il regime cadra', faremo cose buone insieme a beneficio di entrambi i popoli", ha detto all'inizio della riunione del gabinetto. "Speriamo tutti che la nazione persiana sia presto liberata dal giogo della tirannia", ha proseguito Netanyahu, "e quando arrivera' quel giorno, Israele e l'Iran diventeranno ancora una volta partner fedeli nella costruzione di un futuro di prosperita' e di pace".