Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 10 gennaio 2026 a

a

a

Il presidente francese Emmanuel Macron ha discusso l'invio da 8 mila a 10 mila soldati in Ucraina nel quadro delle garanzie di sicurezza europee. Lo riporta il quotidiano Les Echos. Nel corso di un incontro con i compagni di partito ha valutato l'impiego di due brigate come parte di una forza multinazionale che dovrebbe costituire la base della "deterrenza" dell'Unione Europea dopo la guerra. La sede del comando dovrebbe essere Mont Valéry, vicino Parigi. La discussione ha incluso anche le armi di cui saranno dotate queste brigate. Sia Macron che il ministro delle Forze armate hanno concordato sulla "necessità di coinvolgere il Parlamento nelle discussioni. Il dibattito, con o senza votazione, si svolgerà "entro quindici giorni, massimo tre settimane".



Nello stesso tempo, Matilde Panot, leader del partito La France Insoumise, ha affermato che lo schieramento di due brigate avrebbe incluso poco meno di 10 mila soldati all'interno del contingente franco-britannico, metà dei quali potrebbero provenire dall'esercito transalpino. Tuttavia, non è ancora noto se le discussioni abbiano preso in considerazione il coinvolgimento di truppe di altri paesi, poiché il numero annunciato è inferiore alle forze schierate sul confine orientale dell'Europa, ovvero negli Stati baltici, in Romania e in Polonia. Il 6 gennaio scorso Ucraina, Francia e Regno Unito hanno firmato una dichiarazione d'intenti sul futuro dispiegamento di forze multinazionali in Ucraina.

Poiché il numero annunciato di truppe per una brigata è di circa 5 mila uomini, sembra una versione rinforzata di una brigata dell'esercito britannico, che normalmente può avere da 3 mila soldati in tempo di pace a 5 mila in caso di rinforzo prima dello schieramento. Allo stesso tempo, le brigate dell'esercito francese sono leggermente più numerose e ancora oggi contano solitamente 6 mila o più soldati. Ad esempio, la 2ª Brigata Corazzata dell'Armée conta 6.800 militari, mentre la 6ª Brigata Corazzata Leggera poco più di 7.500 soldati.



Nell'ambito del sostegno all'Ucraina, la Coalizione dei Volenterosi prevede di inviare specialisti in logistica, armi e addestramento militare per contribuire alla ricostruzione e alla riforma dell'esercito ucraino. Inoltre i caccia in collaborazione con l'aeronautica militare ucraina, garantiranno la protezione dei cieli, aumenteranno il livello di sicurezza per la popolazione civile e aiuteranno a creare le condizioni per la ripresa del traffico aereo internazionale.