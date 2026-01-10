Iran: Trump condivide post a difesa manifestanti

Foto: Ansa

Redazione 10 gennaio 2026

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso un tweet del senatore statunitense Lindsey Graham in cui avverte che la "brutalita'" perpetrata contro i manifestanti in Iran "non rimarra' inascoltata". Trump ha condiviso il post di Graham sulla sua piattaforma social 'Truth'. "Alla leadership del regime: la vostra brutalita' contro il grande popolo iraniano non passera' inosservata", ha scritto Graham. Trump ha piu' volte avvertito che Washington colpira' l'Iran se la Repubblica islamica uccidera' i manifestanti, dato che nelle ultime due settimane il Paese e' stato travolto da manifestazioni di massa.