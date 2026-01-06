Iran, Usa condannano raid in ospedale: "Crimine contro l'umanità"

Foto: Ansa

Il dipartimento di Stato americano ha definito un "crimine contro l'umanità" il raid delle forze di sicurezza iraniane all'ospedale Imam Khomeini, nella città di Ilam, dove erano presenti diversi manifestanti feriti negli scontri del fine settimana. In un post pubblicato sul suo account X in farsi, il dipartimento di Stato, rilancia le immagini diffuse domenica dell'irruzione nella struttura medica.

Sabato, una manifestazione di protesta nella regione di Malekshahi, a Ilam, è sfociata in violenza, provocando diversi morti e feriti. Successivamente, i feriti sono stati trasportati all'ospedale Imam Khomeini di Ilam e, poco dopo, l'ospedale èstato circondato dalle forze di sicurezza, ricostruisce la Bbc nel suo servizio in farsi. Gli agenti di sicurezza hanno tentato di entrare e arrestare alcuni feriti ricoverati in ospedale, ma hanno incontrato la resistenza dei loro parenti e di alcuni membri del personale medico. Secondo le immagini diffuse domenica sera, gli agenti di sicurezza sono infine entrati nell'ospedale con violenza e sono state persino diffuse immagini di gas lacrimogeni lanciati all'interno dell'ospedale.

In seguito alle violente proteste a Ilam e all'attacco delle forze di sicurezza all'ospedale, il presidente Masoud Pezzekian ha chiesto al ministro dell'Interno di inviare una squadra per indagare "sulla portata degli incidenti verificatisi" e di fare rapporto alla presidenza. Anche il ministero della Salute ha aperto un'indagine sull'accaduto.