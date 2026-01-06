Figlio di un carabiniere trovato morto in casa a Londra. Faceva il barista

Foto: Ansa

È stato trovato esanime nella notte tra sabato e domenica nell'appartamento dove viveva a Londra e per lui non c'è stato nulla da fare. Matteo Leone, 31 anni, lavorava come barista nella capitale britannica. È il figlio del maresciallo Graziano Leone, comandante della stazione dei carabinieri di Pescara Colli che ha subito raggiunto l'Inghilterra non appena saputa la tragica notizia. Il ragazzo potrebbe essere morto nel sonno, secondo i primi esami effettuati ma occorrerà attendere l'autopsia per avere certezza delle cause del decesso.

L'allarme è stato lanciato da alcuni coinquilini, ma all'arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ci sono indagini da parte della Metropolitan Police londinese per appurare la causa della morte. Il giovane, nato in Puglia, aveva a lungo vissuto in Abruzzo e fino all'adolescenza aveva abitato a Castiglione Messer Raimondo, nel Teramano. Dopo gli studi si era trasferito a Londra. Il consolato italiano generale a Londra sta seguendo la vicenda in raccordo con la famiglia, fornendo tutto il sostegno necessario.