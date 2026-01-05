Francia: Ile de France paralizzata dalla neve, 1000 km di coda

Redazione 05 gennaio 2026 a

Quasi mille km di ingorghi nella regione dell'Ile-de-France causati dalla tempesta di neve che ha colpito la regione. Lo riportano i media francesi citando il sito web di informazioni sul traffico Sytadin, che parla di circa 990 km di code. Intanto la Prefettura di Polizia di Parigi ha attivato il livello 3 del piano "Neve e Ghiaccio" che vieta la circolazione dei veicoli commerciali di peso superiore a 3,5 tonnellate sulle strade principali e limita la velocita' a 80 km/h per tutti gli utenti della strada. La Prefettura di Parigi ha emesso un avviso a mezzogiorno per avvisare gli utenti della strada "che possono farlo di tornare a casa prima o di posticipare il viaggio, se possibile". Nonostante gli inviti alla cautela, la congestione del traffico e' salita alle stelle durante l'ora di punta, raggiungendo livelli record e superando di gran lunga i livelli solitamente considerati eccezionali: "26 dipartimenti nel nord-ovest del Paese, che si estendono fino alla regione dell'Ile-de-France", sono stati posti in allerta arancione per neve e ghiaccio, ha annunciato Me'te'o-France nel suo ultimo bollettino. Le nevicate si stanno diffondendo questa sera "dalla regione dei Paesi della Loira al Bacino di Parigi e alle Ardenne", e si prevede che raggiungeranno Poitou-Charentes e Lorena in serata, ha aggiunto l'istituto meteorologico. Me'te'o-France avverte di gelate "ancora significative" nella notte tra oggi e domani il che rendera' le condizioni di guida "molto difficili" a causa delle strade ghiacciate.Domani mattina dovrebbe tornare il sole dal confine belga alla regione dei Paesi della Loira, compresa l'area di Parigi, ma rimarra' "molto freddo". Secondo Me'te'o-France, le temperature mattutine dovrebbero essere "gelide", generalmente comprese tra -7 e -3 gradi Celsius, con "terreni ancora ghiacciati o innevati".