Zelensky da Trump a fine gennaio. Ecco il testo del piano di pace

04 gennaio 2026

Dopo settimane di colloqui, l’Ucraina e gli Stati Uniti hanno preparato una bozza del piano di pace rivisto per porre fine alla guerra. Il piano iniziale di 28 punti, elaborato dagli Usa con la Russia, è stato modificato, ridotto a 20 punti e presentato dal presidente Volodymyr Zelensky al Capo della Casa Bianca Donald Trump. Questo testo sarà al centro della discussione tra i due leader a fine gennaio dopo che Zelensky avrà nuovamente incontrato il Gruppo dei Volenterosi guidato da Gran Bretagna e Francia. È stata inoltre elaborata una bozza con le garanzie di sicurezza ripartite tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa, nonché un accordo bilaterale di garanzia di sicurezza tra Ucraina e Usa. Un altro documento tra Kiev e Washington è incentrato sulla cooperazione economica ed è stato definito la “roadmap per la prosperità dell’Ucraina”. “Abbiamo compiuto progressi significativi verso la finalizzazione dei documenti”, ha affermato Zelensky. Se approvato, il documento finale dovrà essere firmato dai leader di Ucraina, Stati Uniti, Europa e Russia. Resta ancora da decidere chi firmerà un eventuale accordo da parte dei paesi Ue. Se sarà l’Unione nel suo complesso oppure i singoli Stati. E in questo caso anche l’Italia dovrà sottoscrivere. Roma per il momento ha rinnovato gli aiuti, militari e umanitari, a Kiev. Si prevede che il cessate il fuoco entrerà in vigore non appena l’accordo sarà firmato. Affinché il patto entri in vigore, dovrà essere ratificato dal parlamento ucraino. Zelensky vorrebbe sottoporlo a referendum da tenere potenzialmente entro 60 giorni.

Il piano, come sottolinea il presidente ucraino, è pronto al 90%. Ma "quel 10% che ancora manca fa la differenza tra la pace e la guerra". Finora, l’Ucraina e gli Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo su due questioni importanti del piano rivisto: il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia, e il Donbass, che Mosca rivendica dopo le conquiste sul campo. L’accordo non menziona le aspirazioni dell’Ucraina ad entrare nella Nato ma ne permette l’ingresso nell’Ue. “Ad oggi, la tempistica dell’adesione dell’Ucraina è oggetto di discussione, senza per ora alcuna conferma europea”, ha sottolineato Zelensky, che vorrebbe vedere la partecipazione all’Unione partire tra il 2027 e il 2028. “L’appartenenza all’Ue è anche la nostra garanzia di sicurezza, e quindi vogliamo stabilire una data in cui ciò avverrà”, ha aggiunto il presidente ucraino.

Ecco il testo integrale della bozza del piano di pace in 20 punti:

1. I firmatari affermano che l’Ucraina è uno Stato sovrano.

2. Il documento costituisce un accordo di non aggressione completo e indiscutibile tra Russia e Ucraina. Verrà istituito un meccanismo di monitoraggio per monitorare la linea del conflitto utilizzando sistemi di sorveglianza satellitare senza pilota, garantendo l’individuazione tempestiva di eventuali violazioni.

3. L’Ucraina riceverà garanzie di sicurezza.

4. In tempo di pace, le forze armate ucraine rimarranno pari a 800.000 effettivi .

5. Gli Stati Uniti, la Nato e gli Stati firmatari europei forniranno all’Ucraina garanzie “simili all’articolo 5”. Si applicano i seguenti punti:

A) Se la Russia invadesse l’Ucraina, verrebbe avviata una risposta militare coordinata e tutte le sanzioni globali contro la Russia verrebbero ripristinate.

B) Se l’Ucraina invadesse la Russia o aprisse il fuoco sul territorio russo senza provocazione, le garanzie di sicurezza sarebbero considerate nulle. Se la Russia aprisse il fuoco sull’Ucraina, le garanzie di sicurezza entrerebbero in vigore.

C) Gli Stati Uniti riceveranno un compenso per la fornitura di garanzie di sicurezza. (Questa disposizione è stata eliminata.)

D) Gli accordi bilaterali di sicurezza precedentemente firmati tra l’Ucraina e circa 30 paesi rimarranno in vigore.

6. La Russia formalizzerà la propria posizione di non aggressione nei confronti dell’Europa e dell’Ucraina in tutte le leggi e i documenti necessari, ratificandoli dalla Duma di Stato.

7. L’Ucraina diventerà membro dell’Ue in un momento chiaramente stabilito e riceverà un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo.

8. L’Ucraina riceverà un pacchetto di sviluppo globale, dettagliato in un accordo separato, che coprirà vari settori economici:

A) Verrà creato un fondo di sviluppo per investire in settori in rapida crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale.

B) Gli Stati Uniti e le aziende statunitensi collaboreranno con l’Ucraina per investire congiuntamente nel ripristino, nella modernizzazione e nel funzionamento delle infrastrutture del gas dell’Ucraina, compresi i gasdotti e gli impianti di stoccaggio.

C) Saranno compiuti sforzi congiunti per ricostruire le aree devastate dalla guerra, concentrandosi sul ripristino e sulla modernizzazione delle città e dei quartieri residenziali.

D) Sarà data priorità allo sviluppo delle infrastrutture.

E) Verrà ampliata l’estrazione di minerali e risorse naturali.

F) La Banca Mondiale fornirà un pacchetto di finanziamenti speciali per sostenere l’accelerazione di questi sforzi.

G) Sarà istituito un gruppo di lavoro di alto livello, che prevede la nomina di un importante esperto finanziario mondiale come amministratore della prosperità, per supervisionare l’attuazione del piano di ripresa strategica e la prosperità futura.

9. Verrà istituita una serie di fondi per affrontare il ripristino dell’economia ucraina, la ricostruzione delle aree e delle regioni danneggiate e le questioni umanitarie. L’obiettivo è mobilitare 800 miliardi di dollari, pari al costo stimato dei danni causati dalla guerra russa.

10. L’Ucraina accelererà il processo di negoziazione di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

11. L’Ucraina ribadisce il proprio impegno a rimanere uno Stato non nucleare, in conformità con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

12. Controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ripristino della centrale idroelettrica di Kakhovka.

13. Ucraina e Russia introdurranno corsi scolastici che promuovano la comprensione e la tolleranza delle diverse culture, combattano il razzismo e i pregiudizi. L’Ucraina approverà le norme dell’Ue sulla tolleranza religiosa e la tutela delle lingue minoritarie.

14. Nelle oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, la linea delle posizioni militari alla data della firma sarà riconosciuta come la linea del fronte de facto.

A) Determinare i movimenti di truppe necessari per porre fine alla guerra e istituire potenziali “zone economiche franche”, con la Russia che ritirerà le truppe da queste aree.

B) La Russia deve ritirare le truppe dalle zone occupate degli oblast’ di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv affinché l’accordo entri in vigore.

C) Forze internazionali saranno dislocate lungo la linea del fronte per monitorare l’attuazione dell’accordo.

D) Le parti convengono di rispettare le regole e gli obblighi imposti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli aggiuntivi, compresi i diritti umani universali.

15. Russia e Ucraina si impegnano ad astenersi dall’uso della forza per modificare gli accordi territoriali e risolveranno eventuali controversie per via diplomatica.

16. La Russia non ostacolerà l’uso del fiume Dnepr e del Mar Nero da parte dell’Ucraina per scopi commerciali. Un accordo marittimo separato garantirà la libertà di navigazione e di trasporto, con la smilitarizzazione della penisola di Kinburn, occupata dalla Russia.

17. Istituzione di un comitato umanitario che garantirà quanto segue:

A) Scambio di prigionieri senza vincoli.

B) Tutti i civili detenuti, compresi bambini e prigionieri politici, saranno liberati.

C) Saranno intraprese azioni per affrontare i problemi e alleviare le sofferenze delle vittime del conflitto.

18. L’Ucraina dovrà indire elezioni presidenziali il prima possibile dopo la firma dell’accordo.

19. L’accordo sarà giuridicamente vincolante. L’attuazione sarà monitorata dal Consiglio di Pace, presieduto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ucraina, Europa, Nato, Russia e Stati Uniti saranno parte di questo processo. Le violazioni comporteranno sanzioni.

20. Il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente una volta che tutte le parti avranno concordato l’accordo.