L'ex presidente Maduro e la moglie nel carcere per vip a Brooklyn

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, dopo la cattura ieri a Caracas ad opera della Delta Force dell'esercito degli Stati Uniti, sono stati condotti a New York e sono stati rinchiusi al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Lo riporta la Cnn. Il Centro di Detenzione Metropolitano ha ospitato diverse figure chiave in famosi casi federali, come Sean "Diddy" Combs e Sam Bankman-Fried. La coppia non avra' "la suite nuziale", aggiunge la Cnn, sottolineando le procedure che separano i detenuti dalle detenute. Maduro e signora non solo stanno in due celle differenti ma anche in due blocchi separati della prigione.

L'aereo che ha trasportato Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, è atterrato nella serata di ieri alla base della Guardia Nazionale Aerea Stewart a Newburgh. L'ex presidente del Venezuela è stato scortato fuori dal jet circondato da agenti dell'Fbi. Maduro e Flores sono stati poi trasportati in elicottero all'eliporto Westside di Manhattan, dove sono arrivati ​​alle 19 ora locale, secondo il New York Times. L'elicottero è atterrato in un eliporto lungo il fiume Hudson, vicino alla 31esima Strada. Il deposto presidente venezuelano, sottoposto a rigide misure di sicurezza, è stato portato prima negli uffici della Drug Enforcement Administration statunitense, poi al Metropolitan Detention Center, la stessa struttura federale a Brooklyn in cui è stato rinchiuso il rapper Sean "Diddy" Combs durante il processo dello scorso anno, così come altri prigionieri di alto profilo, tra cui Ghislaine Maxwell, l'ex compagna di Jeffrey Epstein.