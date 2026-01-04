Jet francesi e britannici bombardano i depositi di armi dell'Isis in Siria

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 04 gennaio 2026

Aerei britannici e francesi hanno effettuato un attacco congiunto contro una struttura sotterranea in Siria, occupata dallo Stato islamico. Lo ha affermato il Ministero della Difesa del Regno Unito. Sono state utilizzate bombe guidate per colpire i tunnel di accesso al sito, nella regione montuosa vicino all'antica città di Palmira, nel centro del paese. "Le prime indicazioni indicano che l'obiettivo è stato colpito con successo", ha sottolineato Downing Street. Per bombardare l'obiettivo sono stati impiegati jet da combattimento Typhoon Fgr4, supportati da una petroliera Voyager. La struttura era probabilmente utilizzata per immagazzinare armi ed esplosivi e l'area circostante era priva di civili.



Il ministro della Difesa, John Healey , ha affermato che il Regno Unito è determinato a "stare fianco a fianco con i nostri alleati" per "stroncare qualsiasi rinascita" dell'Isis. Ha ringraziato i membri delle forze armate coinvolti nell'operazione "per eliminare i pericolosi terroristi che minacciano il nostro stile di vita". Gli aerei occidentali hanno effettuato pattugliamenti per fermare la ripresa delle attività del gruppo militante islamista che ha governato alcune parti della Siria fino al 2019.