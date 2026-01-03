Maduro catturato a letto con la moglie. Trump ha visto tutto da Mar-a-Lago

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 03 gennaio 2026

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati prelevati dalla loro camera da letto dalle forze statunitensi durante il raid che ha portato alla loro cattura. Lo riporta la Cnn. La coppia è stata catturata nel cuore della notte mentre dormiva, hanno riferito le fonti. Il raid, condotto dalla Delta Force, l'élite dell'esercito americano, non ha causato vittime tra gli statunitensi, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca.

"Ho potuto seguirla in tempo reale, ho visto ogni aspetto e ho ascoltato le comunicazioni tra noi in Florida e quelli sul campo in Venezuela", ha spiegato il presidente Usa Donald Trump. "È stato incredibile vedere la professionalità, la qualità della leadership, la competenza". "È stato incredibile vedere quanto fossero bravi, quanto fossero professionali, quanto sia incredibile l'equipaggiamento che abbiamo, intendo dire il livello dell'equipaggiamento, e vedere come funzionava, in modo così perfetto", ha aggiunto Trump.