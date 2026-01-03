La Nobel Machado esulta: "L'ora della libertà è arrivata. Pronti a governare"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 03 gennaio 2026 a

"L'ora della libertà è arrivata. Siamo pronti a far rispettare il nostro mandato e a prendere il potere". Lo ha scritto la premio Nobel per la pace María Corina Machado in una lettera condivisa sui social network. Machado ha anche rivolto un appello ai ''venezuelani in patria e all'estero'' chiedendo loro di ''restare vigili e mobilitati. Il Venezuela sarà libero". "Abbiamo lottato per anni, abbiamo dato il massimo e ne è valsa la pena. Ciò che doveva accadere sta accadendo'', ha sottolineato l'attivista a poche ore dall'intervento americano in Venezuela e alla cattura del presidente Nicolas Maduro parlando di ''ore cruciali''. ''È arrivato il momento che la sovranità popolare e la sovranità nazionale prevalgano nel nostro Paese. Ripristineremo l'ordine, libereremo i prigionieri politici, costruiremo una nazione eccezionale e riporteremo a casa i nostri figli'', ha aggiunto.

Secondo Machado il presidente venezuelano è stato rimosso dal potere dopo aver rifiutato un'uscita negoziata e "il candidato dell'opposizione alle elezioni del 2024, Edmundo Gonzalez, dovrebbe ora "assumere" la guida del paese". Machado ha quindi affermato che l'opposizione ripristinerà l'ordine in Venezuela e garantirà la liberazione dei prigionieri politici.