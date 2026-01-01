Il capo dei combattenti russi pro Kiev è vivo, gli ucraini beffano i sicari russi (e si prendono i soldi)

Foto: Ansa

Denis Kapustin, il capo dei volontari russi che combattono con le truppe di Kiev, è ancora vivo e non è stato ucciso dalle forze speciali di Mosca come riferito cinque giorni fa. Lo ha annunciato su Telegram il direttorato principale dell’intelligence di Kiev. Kyryl Budanov, capo del direttorato, ha pubblicato un video che appare come una beffa in cui appare anche Kapustin in videocollegamento. Budanov ha spiegato che la morte del combattente russo era stata inscenata e che i servizi ucraini sono riusciti ad appropriarsi del mezzo milione di dollari pagato da Mosca per la sua eliminazione. La dinamica dell’operazione non è stata spiegata, ma si può quindi supporre che i sicari assoldati dai russi fossero agenti ucraini sotto copertura.

«Bentornato!», ha esordito Budanov nel video, salutando Kapustin e gli agenti del direttorato (Gur) coinvolti nell’operazione. «L’omicidio di Denis Kapustin, comandante dell’unità “Corpo Volontario Russo” (Rdc), che combatte contro Mosca nell’ambito dello “Squadrone Speciale Timur” del Gur del ministero della Difesa ucraino, era stato ordinato dai servizi segreti dello Stato aggressore russo ed erano stati stanziati mezzo milione di dollari per l’esecuzione del crimine», che «ora rafforzeranno le unità speciali del Gur», ha spiegato Budanov.

«A seguito di una complessa operazione speciale del Gur del ministero della Difesa ucraino, durata più di un mese, è stata salvata la vita del comandante del Rdc, Denis Kapustin, che il dittatore russo Vladimir Putin considera un nemico personale, e sono stati identificati i mandanti del crimine all’interno dei servizi segreti russi e i suoi esecutori», ha aggiunto il capo del Gur.

«Prima di tutto, signor Denis, mi congratulo con lei per il ritorno alla vita. È sempre piacevole», ha poi affermato Budanov rivolto a Kapustin, videocollegatosi nel frattempo. «Sono felice che i fondi ricevuti per l’ordine della sua eliminazione siano stati destinati ad aiutare la nostra lotta. Auguro a tutti noi e a lei personalmente successo».

«La mia temporanea assenza non ha influito sulla qualità e sul successo dell’esecuzione dei compiti di combattimento», ha replicato il combattente russo, dal nome di battaglia “White Rex”. «Sono pronto a recarmi nell’area operativa e continuare a comandare l’unità Rdc».

Kapustin è nato a Mosca nel 1984 e ha vissuto in Russia fino al 2001, quando si trasferì con la famiglia in Germania. Figura di spicco della destra radicale europea, Kapustin aveva una fitta serie di contatti con numerose organizzazioni dell’area, tra cui l’italiana CasaPound, per la quale aveva organizzato dal 2013 al 2015 eventi di arti marziali miste. “White Rex” si era trasferito in Ucraina nel 2018 e un anno dopo aveva ricevuto dalle autorità tedesche il divieto di ingresso nell’area Schengen per attività sovversive, a causa dei suoi legami con gruppi neonazisti.

In seguito all’aggressione russa, Kapustin si era arruolato volontario e aveva fondato il Corpo dei Volontari Russi, che agisce in coordinamento con i servizi segreti di Kiev ed è stato coinvolto, sotto la sua guida, in azioni militari transfrontaliere nelle regioni russe di Bryansk, Belgorod e Kursk.