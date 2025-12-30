Paesi Bassi: preparava attentato, arrestato sospetto membro Isis

Redazione 30 dicembre 2025 a

a

a

Le autorita' dei Paesi Bassi hanno arrestato a Vlissingen un ventinovenne siriano sospettato di aver aderito all'Isis e di aver pianificato un attentato. Lo riportano i media olandesi. L'uomo aveva pubblicato sulle reti sociali messaggi nei quali esprimeva l'intenzione di compiere un attacco "da qualche parte" in Europa "nel periodo di Natale", riferiscono gli inquirenti senza fornire ulteriori dettagli. Il ventinovenne e' stato arrestato lo scorso 18 dicembre e si trova ora in custodia cautelare.