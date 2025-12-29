Zelensky vuole un referendum sul piano di pace. A gennaio nuovo incontro con Trump

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 29 dicembre 2025 a

Il piano di pace tra Russia e Ucraina potrebbe essere sottoposto a referendum. Lo ha proposto Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con Donald Trump a Mar-a-Lago. Vorrebbe far esprimere il popolo ucraino sull'accordo per mettere fine alla guerra che ormai da quattro anni. Il referendum si svolgerebbe se la Russia accettasse un cessate il fuoco di almeno 60 giorni. Zelensky ha descritto il voto come uno "strumento potente della volontà del popolo ucraino". Nell'attuale bozza del piano gli Stati Uniti hanno accettato di offrire all'Ucraina garanzie di sicurezza per 15 anni mentre Zelensky le avrebbe volute per almeno mezzo secolo. La Russia, al momento, non ha fatto commenti riguardo eventuali referendum. Kiev ritiene che le garanzie siano cruciali per scoraggiare ulteriori aggressioni da parte di Mosca. Zelensky ha ammesso che le promesse precedenti - tra cui il memorandum di Budapest del 1994, sostenuto da Usa e Regno Unito che garantiva i confini dell'Ucraina - "non hanno funzionato".

Durante il ritorno in Europa, il Zelensky ha poi spiegato che il Congresso degli Stati Uniti e il parlamento ucraino voteranno congiuntamente sugli impegni americani. Il presidente americano Trump ha parlato domenica con i leader europei tramite videochiamata da Mar-a-Lago. Zelensky ha affermato di aspettarsi di incontrare i leader europei nei prossimi giorni, con un incontro congiunto di follow-up con lo stesso Trump che si terrà a gennaio, probabilmente alla Casa Bianca.