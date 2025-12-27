Casa Bianca, Trump-Zelensky domani sera a Palm Beach

Redazione 27 dicembre 2025 a

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump incontrera' domani a Palm Beach, in Florida, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo l'agenda ufficiale del leader americano, pubblicata dalla Casa Bianca, il colloquio bilaterale e' previsto alle 15 ora locale (le 21 in Italia) nella residenza privata di Trump a Mar-a-Lago. Non e' prevista la presenza di rappresentanti europei che invece avranno oggi un colloqui a distanza col leader di Kiev, a cui partecipera' anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Gli ucraini premono da tempo per un incontro tra Zelensky e Trump che abbia al centro la questione delle concessioni territoriali.

L'amministrazione Trump non ha indicato in modo ufficiale l'obiettivo del vertice di domani con Zelensky, il quale dal canto suo ha invece annunciato di voler concludere un'intesa per porre fine alla guerra. Trump ha detto di dare grande importanza alle possibilita' di raggiungere un accordo domani ma ha anche osservato che le iniziative di Kiev per risolvere il conflitto non hanno consistenza senza la sua approvazione. Fonti diplomatiche europee hanno riferito alla Cnn che ci si aspetta un incontro positivo, alla luce della "attuale dinamica positiva" tra Stati Uniti e Ucraina. Tuttavia, le stesse fonti hanno riconosciuto che l'esito di qualsiasi incontro con il presidente Usa rimane imprevedibile.