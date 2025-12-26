Arrestati 115 terroristi. Volevano fare strage dei turisti di Capodanno

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 26 dicembre 2025

In vista delle festività di fine anno, le autorità turche hanno sferrato un duro colpo alla rete dello Stato Islamico. In una vasta operazione coordinata a livello nazionale, la polizia ha arrestato 115 presunti membri dell'Isis, accusati di attentati terroristici in occasione del Natale e del Capodanno. La Procura di Istanbul, che ha emesso in totale 137 mandati di cattura, ha reso noto che le indagini hanno svelato un piano mirato a colpire obiettivi sensibili in Turchia , con particolare riferimento a individui non musulmani. Secondo gli investigatori, i sospettati erano in costante contatto con operativi nelle zone di conflitto attive dell'organizzazione terroristica.

I raid, eseguiti simultaneamente presso 124 indirizzi, hanno portato al sequestro di armi da fuoco, munizioni e documenti riconducibili alla propaganda e alla logistica del gruppo. Mentre 115 persone sono già in custodia, le forze di sicurezza sono ancora al lavoro per rintracciare i restanti 22 sospettati. L'allerta in Turchia durante il periodo festivo resta altissima, una misura sistematica diventata dopo la strage del Capodanno 2017, quando un terrorista dell'ISIS fece irruzione nella discoteca Reina di Istanbul uccidendo decine di persone. Le autorità hanno confermato che le indagini proseguono per smantellare eventuali ulteriori cellule dormienti sul territorio.