Elicottero in missione di soccorso si schianta sul Kilimangiaro: 5 morti

Foto:  Ansa 

Pina Sereni
Un elicottero impegnato in una missione di soccorso si è schiantato sul monte Kilimagiaro, in Tanzania, provocando la morte di tutte le cinque persone a bordo. Secondo quanto riferito dalla polizia tra le vittime ci sono due stranieri che erano appena stati evacuati dalla zona, un medico, una guida turistica e il pilota. L'incidente - per causa ancora da accertare - è avvenuto tra Camp Barafu e Kibo Summit, ad un'altezza di quattromila metri.

