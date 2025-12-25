Elicottero in missione di soccorso si schianta sul Kilimangiaro: 5 morti

Foto: Ansa

Pina Sereni 25 dicembre 2025

Un elicottero impegnato in una missione di soccorso si è schiantato sul monte Kilimagiaro, in Tanzania, provocando la morte di tutte le cinque persone a bordo. Secondo quanto riferito dalla polizia tra le vittime ci sono due stranieri che erano appena stati evacuati dalla zona, un medico, una guida turistica e il pilota. L'incidente - per causa ancora da accertare - è avvenuto tra Camp Barafu e Kibo Summit, ad un'altezza di quattromila metri.