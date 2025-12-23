Dazi, Trump: "Sui prezzi dei farmaci ho fatto piegare Macron"

Foto: Ansa

Redazione 23 dicembre 2025

a

a

Il presidente Usa Donald Trump si e' vantato di aver costretto il suo omologo francese Emmanuel Macron ad accettare le sue richieste sui prezzi dei farmaci, nell'ambito di serrate trattative commerciali e dell'aumento dei dazi. "Ho parlato con un uomo molto perbene, il presidente francese Macron, e gli ho detto: "Emmanuel, devi aumentare il prezzo dei farmaci'", ha raccontato il miliardario 79enne dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, a margine della presentazione di una nuova nave da guerra. Trump ha presentato una sua versione di una conversazione intercorsa con Macron, riferendo di un aneddoto che in realtà aveva già condiviso con i suoi sostenitori venerdì sera durante un comizio.

Nel proseguire la sua narrazione, il presidente Usa ha poi adottato un tono un po' lamentoso per imitare il suo interlocutore francese, che avrebbe risposto: "No, no, no, non lo faremo". Riecheggiando i rifiuti che, a suo dire, la sua controparte francese avrebbe opposto, Trump avrebbe replicato: "Emmanuel, lo farai al 100%. Per favore, accetta subito. Sii gentile... Se non lo fai, applicherò dazi su tutto ciò che la Francia vende agli Stati Uniti".

In risposta alla minaccia del leader della Casa Bianca, Macron avrebbe risposto "Ah, capisco", prima di accettare. Donald Trump ha ripetutamente chiesto un aumento dei prezzi dei farmaci in Europa in modo che, secondo lui, possano essere abbassati per gli americani. Quest'estate, gli Stati Uniti hanno concluso un accordo commerciale con l'Unione Europea che stabilisce che la maggior parte delle esportazioni europee verso il mercato americano sarà tassata al 15%. Contrariamente a quanto suggerisce il presidente Usa, da allora non ci sono stati annunci o decisioni presidenziali in Francia in merito ai prezzi dei farmaci.