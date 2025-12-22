Auto sulla folla alla parata di Natale: ameno 9 feriti. Ma non è terrorismo

Foto: Ansa

Poco prima delle 19, almeno nove persone sono rimaste ferite a Nunspeet, in Olanda, da un'auto che ha travolto la folla mentre partecipava a una parata natalizie. "Nove persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente. Al momento non sembra esserci alcun intento doloso, ma stiamo ancora indagando", ha scritto la polizia su X. "Sappiamo che si tratta di un incidente grave con feriti multipli", ha confermato la polizia ai media. Le circostanze esatte non sono ancora chiare. Sul posto sono presenti diverse ambulanze, autopompe e unita' di polizia. L'incrocio tra Oenenburgweg ed Elburgerweg sarebbe ancora chiuso. Questa sera era previsto un tour di luminarie di Natale a Elburg. L'evento è stato annullato poco dopo l'incidente, ha annunciato il Comune su Facebook.