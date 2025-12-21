Beirut: "Un morto nei raid israeliani nel Sud del Libano"

Redazione 21 dicembre 2025 a

Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato oggi un morto e un ferito. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira membri di Hezbollah. Israele continua a condurre regolarmente attacchi in Libano e afferma di prendere di mira il movimento islamista sostenuto dall'Iran, nonostante un cessate il fuoco che il 27 novembre 2024 ha posto fine a più di un anno di ostilità, a margine della guerra nella Striscia di Gaza.

Israele mantiene anche truppe in cinque posizioni di confine nel sud del Libano che considera strategiche. Secondo il ministero della Salute libanese, oggi due attacchi israeliani hanno colpito un veicolo e una moto nella città di Yater, a circa cinque chilometri dal confine con Israele, uccidendo una persona e ferendone un'altra. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver "colpito un terrorista di Hezbollah nella zona di Yater" e poco dopo ha aggiunto di aver "colpito un altro terrorista di Hezbollah" nella stessa zona. Sempre oggi, l'esercito libanese ha annunciato che i soldati avevano scoperto e smantellato "un dispositivo di spionaggio israeliano" a Yaroun, un'altra località vicina al confine.