Domani l'inviato Usa Witkoff incontra i mediatori per la fase 2 della pace a Gaza

Foto: Ansa

18 dicembre 2025 a

L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff incontrerà domani a Miami alti funzionari di Qatar, Egitto e Turchia per discutere la prossima fase dell'accordo americano per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta Axios citando un funzionario della Casa Bianca e altre due fonti, secondo cui gli Stati Uniti e gli altri tre paesi mediatori percepiscono che sia Israele che Hamas stanno rallentando l'attuazione della seconda fase dell'accordo e sono interessati a mantenere l'attuale status quo. La prima fase dell'accordo è entrata in vigore il 10 ottobre scorso, ma c'è una fase di stallo perché Hamas non ha consegnato l'ultimo corpo di un ostaggio rapito il 7 ottobre 2023. Secondo le fonti, i tre Paesi mediatori parteciperanno con i ministri degli Esteri: Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani per il Qatar, Hakan Fidan per la Turchia e Badr Abdelatty per l'Egitto. L'incontro mira a concordare i prossimi passi per spingere sia Israele che Hamas ad attuare i loro impegni ed è il primo incontro ad alto livello dopo l'accordo firmato a ottobre.