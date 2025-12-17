Gas: accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto

Foto: La Presse

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver approvato un importante accordo sul gas con l'Egitto del valore di quasi 35 miliardi di dollari. "Oggi ho approvato il piu' grande accordo sul gas nella storia di Israele. L'accordo vale 112 miliardi di shekel (34,7 miliardi di dollari). Del totale, 58 miliardi di shekel (18 miliardi di dollari) andranno nelle casse dello Stato", ha dichiarato Netanyahu durante un discorso televisivo. "L'accordo e' con la societa' americana Chevron, con partner israeliani che forniranno gas all'Egitto", ha aggiunto Netanyahu. Il Ministro dell'Energia Eli Cohen ha dichiarato: "Questo e' il piu' grande accordo di esportazione nella storia dello Stato".