Iran: nessun contatto con il Nobel Mohammadi dal suo arresto

14 dicembre 2025

Da quando è stata di nuovo arrestata, venerdì, la Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi non ha più dato notizie di sè. Lo ha riferito hanno riferito i suoi sostenitori. Mohammadi, Nobel nel 2023, è stata fermata dopo che aveva partecipato a Mashhad, nell'est dell'Iran, alla commemorazione dell'avvocato Khosrow Alikordi, trovato morto all'inizio di questo mese. L'attivista, che ha trascorso gran parte dell'ultimo decennio dentro e fuori dal carcere, era stata rilasciata a dicembre 2024 in congedo medico e nell'ultimo anno non aveva mai smesso di fare attivita' politica. Secondo il procuratore di Mashhad Hassan Hemmatifar, durante la cerimonia sono state arrestate 38 persone, tra cui Mohammadi e l'attivista Sepideh Gholian. Il fratello di Alikordi, Javad, è stato fermato poco dopo. In questi due giorni, "solo un numero limitato di arrestati è riuscito a contattare le proprie famiglie", ha dichiarato la sua fondazione in un comunicato. Ma non Mohammadi. La fondazione ha espresso "profonda preoccupazione per il benessere fisico e psicologico di tutti i detenuti" e chiesto "il loro rilascio immediato e incondizionato".