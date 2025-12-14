Australia, Trump: "Attacco antisemita, lodo il coraggioso che ha salvato tante vite"

Foto: La Presse

Redazione 14 dicembre 2025 a

Donald Trump ha definito l'attacco di Bondi Beach "un attacco interamente antisemita". "E' stato un attacco terribile, 11 morti, 29 feriti gravi, ed è stato ovviamente un attacco antisemita", ha detto parlando durante una cerimonia per Natale alla Casa Bianca. Il presidente hga anche lodato l'uomo "molto coraggioso" che ha bloccato uno degli attentatori. Il presidente americano ha poi espresso la sua solidarietà "all'Australia, al primo ministro, a tutti che noi conosciamo così bene e con cui abbiamo un grande rapporto, c'e' una situazione terribile lì da loro". Trump ha poi lodato "l'uomo molto, molto coraggioso che è andato e attaccato frontalmente uno degli sparatori e ha salvato molte vite. Grande rispetto - ha concluso - per l'uomo che ha fatto questo".