Australia: rafforzate misure di sicurezza nelle cerimonie per l'"Hanukkah" in varie città del mondo

Redazione 14 dicembre 2025 a

a

a

Dopo il terribile attacco di Sydney, sono state rafforzate le misure di sicurezza per le cerimonie di Hanukkah in diverse città del mondo, tra le quali Berlino, Londra e New York. La polizia della capitale tedesca ha reso noto, tramite la dichiarazione di un suo portavoce su X, che "da tempo abbiamo preparato un piano complessivo di sicurezza per la cerimonia di questa sera alla Porta di Brandeburgo, e alla luce degli eventi di Sydney, rafforzeremo le nostre misure e manterremo una forte presenza della polizia". Il sindaco uscente di New York, Eric Adams, sempre su X ha assicurato una protezione rafforzata per le cerimonie e le sinagoghe newyorkesi. Zohran Mamdani, che dal prossimo gennaio sarà il primo sindaco musulmano di New York, ha condannato l'attacco come "un vile atto di terrorismo antisemita". Anche la polizia di Londra ha rafforzato "la presenza della polizia, con pattuglie aggiuntive" nelle zone della comunità ebraica pur sottolineando che "non vi sono informazioni che suggeriscano alcun legame tra l'attacco a Sydney e il livello di minaccia a Londra". Anche il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, ha chiesto alle autorità locali di rafforzare la sicurezza dei luoghi di culto della comunità ebraica durante la settimana delle celebrazioni di Hanukkah, da oggi fino al 22 dicembre. Analoghe misure sono state adottate dalla polizia irlandese.