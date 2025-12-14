Australia, Polizia: "Gli attentatori sono solo due e sono padre e figlio"

Foto: Ansa

"Gli aggressori sono un uomo di 50 anni ed uno di 24 che sono padre e figlio, quello di 50 anni è morto, quello di 24 al momento è in ospedale", ha detto Lanyon, sottolineando che gli attentatori erano solo due e la polizia "non sta cercando nessun altro aggressore" per l'attacco di ieri. Ha poi aggiunto che il padre aveva licenze per sei diverse armi da fuoco, lo stesso numero delle armi trovate sul luogo dell'attacco. "Le indagini balistiche determineranno se queste sei armi sono quelle che erano state autorizzate all'uomo ma anche usate per l'attacco di ieri", ha aggiunto il capo della polizia.