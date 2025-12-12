Palazzo Chigi: "Decisione su asset russi non è un precedente per la maggioranza qualificata"

Redazione 12 dicembre 2025 a

a

a

A proposito degli asset russi congelati "la decisione odierna, oltre a non pregiudicare in alcun caso la decisione sull'eventuale utilizzo dei beni immobilizzati russi, non costituisce in alcun modo un precedente per il passaggio da decisioni all'unanimità alla maggioranza qualificata". Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in riferimento al voto di oggi con cui gli Stati membri Ue hanno dato il via libera al Regolamento che intende stabilizzare l'immobilizzazione dei beni russi. Le fonti spiegano che, in vista del Consiglio europeo di dicembre 2025 e con uno spirito pienamente costruttivo, l'Italia ha quindi invitato la Commissione e il Consiglio a continuare a esplorare e discutere opzioni alternative per rispondere alle esigenze finanziarie dell'Ucraina, basandosi su un prestito Ue e su soluzioni ponte, per garantire la continuità del sostegno prima che la soluzione individuata possa effettivamente entrare in vigore.