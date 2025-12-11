Velo islamico, l'Austria lo vieta alle ragazze minori di 14 anni

Foto: Lapresse

I legislatori austriaci hanno votato a larga maggioranza per vietare il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, nonostante i timori che la legge possa aggravare le divisioni sociali ed emarginare i musulmani. La legge potrebbe anche essere annullata dalla Corte costituzionale del Paese. Il divieto è stato proposto dal governo conservatore austriaco, insediatosi a marzo dopo che un partito di estrema destra era arrivato primo alle elezioni ma non era riuscito a formare un esecutivo che ottenesse un sostegno sufficiente a guidare il Paese. Prima del voto Yannick Shetty, leader parlamentare del partito liberale Neos, il partito più giovane della coalizione di governo, ha difeso il divieto. Ha dichiarato alla Camera bassa: "Non si tratta di limitare la libertà, ma di proteggere la libertà delle ragazze fino a 14 anni". "Il velo non è solo un capo di abbigliamento. Serve, soprattutto con le minorenni, a proteggere le ragazze dallo sguardo maschile. Le sessualizza", ha affermato.



Si prevede che il divieto entrerà in vigore all'inizio del nuovo anno scolastico a settembre, con multe fino a 800 euro per le famiglie che recidivano nel rispetto delle norme. Un'introduzione graduale della legge inizierà a febbraio, quando le nuove regole saranno spiegate a insegnanti, genitori e bambini. La legge segna la seconda volta che un governo guidato dal Partito Popolare, di centro-destra, mette nel mirino il velo. Nel 2019, come parte di una coalizione che includeva l'estrema destra, l'Austria ha introdotto il divieto del velo per le bambine sotto i 10 anni. La legge è stata successivamente annullata dalla Corte costituzionale del Paese, che l'ha definita discriminatoria in quanto prendeva di mira specificamente i musulmani.

Questa volta, il governo ha dichiarato di aver lavorato per evitare lo stesso esito. Shetty ha recentemente dichiarato ai giornalisti : "Riuscirà a passare il vaglio della Corte Costituzionale? Non lo so. Abbiamo fatto del nostro meglio". Nonostante l'incertezza, i legislatori hanno appoggiato il divieto a larga maggioranza. L'unico partito ad opporsi è stato quello dei Verdi, che ha sostenuto che la legge era incostituzionale. Il disegno di legge è stato criticato dalle organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, che hanno affermato che "non avrebbe dato potere alle ragazze, anzi, avrebbe contribuito ad alimentare l'attuale clima razzista nei confronti dei musulmani".

La comunità islamica ufficiale in Austria ha affermato che il divieto lascerebbe le bambine "stigmatizzate ed emarginate": "Si tratta di una politica simbolica a spese delle persone colpite". Angelika Atzinger dell'associazione per i diritti delle donne Amazone ha affermato che il divieto "manda alle ragazze il messaggio che vengono prese decisioni sui loro corpi e che ciò è legittimo".