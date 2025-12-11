Rutte lancia la "bomba": "La Nato è il prossimo obiettivo della Russia"

Foto: Ansa

Alessandra Zavatta 11 dicembre 2025 a

a

a

"Siamo il prossimo obiettivo della Russia". Il segretario generale della Nato Mark Rutte non usa mezzi termini. È un avvertimento duro, diretto quello del capo dell'Alleanza Atlantica nelle prime parole del discorso a Berlino presso la Rappresentanza di Stato bavarese. "Sono qui per dirvi dove si colloca la Nato e cosa dobbiamo fare per fermare una guerra prima che inizi. E per farlo, dobbiamo essere assolutamente chiari sulla minaccia: siamo il prossimo obiettivo della Russia e siamo già in pericolo ". Per diversi minuti non nomina neppure l'Ucraina ma il "nocciolo della questione" lo capiscono tutti. La platea ascolta in silenzio. E lui spiega che, sebbene la decisione di accelerare la spesa per la difesa presa al vertice dell'Alleanza a L'Aja sia stata accolta con favore, "questo non è il momento di autocelebrarsi". "Temo - sottolinea Rutte - che troppi siano compiacenti. Troppi non avvertono l'urgenza. E troppi credono che il tempo sia dalla nostra parte. Non lo è. Il momento di agire è adesso. La spesa e la produzione per la difesa degli Alleati devono aumentare rapidamente. Le nostre forze armate devono avere ciò di cui hanno bisogno per garantirci la sicurezza".

Il Segretario generale della Nato che la Russia “è diventata ancora più sfacciata, sconsiderata e spietata nei confronti dell’Ucraina”. Durante la Guerra Fredda "il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan mise in guardia dagli impulsi aggressivi di un impero del male". Oggi, il presidente russo Vladimir Putin "è di nuovo impegnato a costruire un impero. Avverte che “nella sua visione distorta della storia nel mondo, Putin crede che la nostra libertà minacci la sua presa sul potere e che vogliamo distruggere la Russia”. Quindi aggiunge che la Cina è la "linea di vita" della Russia, che le consente di perseguire una linea aggressiva, ed è sostenuta dalla Corea del Nord e dall'Iran.

Rutte elogia il presidente americano Donald Trump per i suoi sforzi, affermando che "è l'unico che può portare la Russia al tavolo delle trattative". "Mettiamo quindi Putin alla prova. Vediamo se vuole davvero la pace o se preferisce che il massacro continui", chiarisce. Poi mette in guardia: "È importante che tutti noi continuiamo a fare pressione sulla Russia e sosteniamo gli sforzi genuini per porre fine a questa guerra". Secondo Rutte il rapporto della della scorsa settimana che suggeriva che i piani degli Stati Uniti di trasferire la maggior parte dell'onere della difesa dell'Europa sui paesi europei entro il 2027, "non è corretto". "Anche gli Stati Uniti lo hanno confermato", incalza. Comunque "è chiaro che l'Europa dovrà fare un passo avanti, ed è esattamente ciò che stiamo facendo".