Bulgaria, cade il governo dopo le manifestazioni anti-corruzione

Il primo ministro bulgaro Rosen Zhelyazkov si è dimesso prima del voto parlamentare sulla mozione di sfiducia presentata dall'opposizione contro il governo. È rimasto in carica meno di un anno. È stato travolto da una serie di proteste anti-corruzione. Nell'ultima manifestazione, mercoledì, decine di migliaia di persone hanno protestato in tutta la Bulgaria contro il governo e la presunta incapacità di contrastare l'illegalità. Le proteste sono state scatenate dalla bozza di bilancio per il 2026, che i manifestanti hanno definito un tentativo di mascherare la corruzione dilagante. Il governo ha ritirato la bozza, ma la rabbia non si è placata. "Il governo si dimette", ha dichiarato Zhelyazkov ai giornalisti dopo un incontro con i leader dei partiti. "Persone di ogni età, etnia e religione si sono espresse a favore delle dimissioni. Ecco perché questa energia civica deve essere sostenuta e incoraggiata".

Il Paese più povero dell’Unione europea dovrebbe entrare a far parte dell'eurozona il 1° gennaio prossimo. Si prevede che l'adesione avverrà nonostante le dimissioni dell'esecutivo. Gli analisti affermano che la scarsa fiducia nelle istituzioni e nei leader bulgari è stata aggravata dalle preoccupazioni relative ai prezzi, mentre il Paese si prepara ad adottare l'euro. La scorsa settimana, il presidente bulgaro Rumen Radev ha dichiarato il proprio sostegno ai manifestanti e ha esortato il governo a dimettersi per far posto ad elezioni anticipate. Mercoledì, decine di migliaia di persone si sono radunate fuori dal palazzo del parlamento a Sofia per protestare contro i politici, raffigurandoli con caricature.