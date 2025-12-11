Bilancio Usa, 900 miliardi alla Difesa e 400 milioni per l'Ucraina

Foto: Ansa

Angela Bruni 11 dicembre 2025 a

a

a

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo sulla strategia di difesa degli Stati Uniti per il 2026, con diverse clausole volte a mantenere la presenza americana in Europa, in contrasto con i recenti segnali provenienti dalla Casa Bianca. Il National Defense Authorization Act, votato ogni anno dalle due camere del Congresso con un certo consenso tra democratici e repubblicani, determina le priorita su cui gli Usa dovrebbero concentrarsi, secondo i parlamentari, per l'anno successivo in materia di difesa. La versione 2026, lunga oltre tremila pagine, prevede un budget complessivo di 900 miliardi di dollari, con un aumento di cinque miliardi rispetto all'anno precedente. Frutto di settimane di negoziati tra i due partiti, il testo e stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti con 312 voti a favore e 112 contrari. Ora passa al Senato, che dovrebbe approvarlo entro la fine dell'anno.



Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha definito il testo "il fulcro del programma di pace del presidente Trump attraverso la forza". Ha citato in particolare un aumento del 3,8% della retribuzione dei soldati, un maggiore dispiegamento di militari per combattere l'immigrazione al confine meridionale degli StatiUniti, il rafforzamento delle difese antimissili e "la deterrenza nei confronti della Cina nell'Indo-Pacifico".



Johnson ha anche elogiato i risparmi previsti con una riduzione di quasi 7 miliardi di dollari dei costi "superflui della burocrazia al Pentagono", tagli per 1,6 miliardi nei programmi legati alla lotta contro il riscaldamento globale e la soppressione di iniziative a favore della diversita per 40,5 milioni di dollari. D'altra parte, non fa esplicito riferimento ad altri elementi del testo meno popolari tra i repubblicani, come gli aiuti all'Ucraina. Il National Defense Authorization Act prevede infatti per il 2026 circa 400 milioni di dollari di acquisti da parte di Washington di attrezzature militari americane destinate a Kiev per combattere l'invasione russa.



Il Pentagono, sotto l'egida del ministro Pete Hegseth, sta cercando di ricentrare la strategia di difesa degli Stati Uniti sulle Americhe, con diversi attacchi nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico contro imbarcazioni di trasportare droga che verrà immessa nel mercato illegale statunitense, sullo sfondo di crescenti tensioni con il Venezuela. La proposta di legge elaborata dal Congresso prevede inoltre il mantenimento della presenza degli Stati Uniti in Europa e impedisce al Pentagono di ridurre il numero di soldati americani schierati in Europa al di sotto dei 76 mila senza una giustificazione al Congresso.



Martedi, Trump ha attaccato violentemente l'Europa, che secondo lui "sta cadendo a pezzi" a causa di alcuni leader "stupidi" e di una politica migratoria troppo "politicamente corretta". Il presidente americano ha anche mantenuto la pressione sull'Ucraina, esortandola a tenere le elezioni e ribadendo che Mosca ha "sempre avuto" il vantaggio militare. Ha ripreso, in termini piu crudi, l'argomentazione sviluppata dal suo governo nella 'Strategia di sicurezza nazionale', un documento pubblicato la scorsa settimana che anticipa la "scomparsa della civilta" europea.



Il repubblicano ha anche ironizzato sulla dipendenza degli europei dalla protezione militare americana, affermando: "La Nato mi chiama 'papa'". E ha criticato duramente l'impotenza degli europei di fronte al conflitto in Ucraina. Di fronte a questa sfiducia nei confronti dei tradizionali alleati degli Stati Uniti, il National Defense Authorization Act 2026 e una presa di posizione contraria da parte dei politici, sia repubblicani che democratici, che vogliono riaffermare l'Alleanza Atlantica.