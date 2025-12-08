Zelensky a Bruxelles con Nato e Ue, e domani vede Meloni. Costa: da Usa inaccettabili minacce

08 dicembre 2025 a

Oggi il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, riceverà il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presso la sua residenza ufficiale a Bruxelles. Lo comunica l'Alleanza atlantica in una nota.

Intanto lo stesso Costa lancia un messaggio a Washington. Le "minacce di interferenza" nella vita politica europea contenute nella strategia di sicurezza nazionale Usa sono "inaccettabili", dice il presidente del Consiglio Europeo parlando all'Istituto Jacques Delors a Parigi. "Gli Stati Uniti - ricorda - non credono più nel multilateralismo, al sistema internazionale basato sulle regole e credono che il cambiamento climatico sia una bugia. Quindi abbiamo differenze nelle nostre visioni del mondo. Ma va al di là di questo. Certamente, questa strategia continua a parlare dell'Europa come alleato. Questo è positivo ma, se siamo alleati, dobbiamo agire come alleati. E gli alleati non devono interferire nelle scelte politiche interne dei loro alleati".

Gli alleati, prosegue, "rispettano la sovranità reciproca. Sicuramente, molti europei non condividono la stessa visione degli americani su diversi argomenti, ed è naturale che non condividano la nostra stessa visione. Quello che non possiamo accettare è questa minaccia di interferenza nella vita politica dell'Europa. Gli Stati Uniti non possono sostituirsi ai cittadini europei nella scelta di quali partiti sono buoni e quali cattivi", conclude.