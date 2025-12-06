Tajani: "Dall'Italia a Gaza 2.400 tonnellate di prodotti alimentari"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 06 dicembre 2025 a

a

a

Un nuovo volo umanitario della Cooperazione Italiana con un carico di aiuti destinati a Gaza è decollato per la Giordania. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "Grazie all'iniziativa del Governo italiano sono state raccolte 85 tonnellate di beni alimentari e di prima necessità - soprattutto pasta, legumi in scatola, farina - messi a disposizione dai partner della filiera agro-alimentare italiana: Coldiretti, Conad, Confagricoltura e Confcooperative", fa sapere il Ministero degli Esteri. Il volo speciale, che si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Food for Gaza, è stato allestito ed è partito dalla Base delle Nazioni Unite di Brindisi, gestita dal Programma Alimentare Mondiale. Una volta in Giordania, gli aiuti saranno affidati alla Jordan Hashemite Charity Organization, che ne assicurerà il trasporto verso la Striscia di Gaza e la distribuzione alla popolazione civile.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricordato che "grazie a Food for Gaza finora sono state trasferite alla popolazione di Gaza 2.400 tonnellate di aiuti di emergenza fra generi alimentari, beni di prima necessità e dispositivi sanitari". Si tratta, in particolare, del terzo volo speciale della Cooperazione italiana diretto in Giordania, il quinto trasporto umanitario operato nel quadro dell'iniziativa italiana Food For Gaza.