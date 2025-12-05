Trump: "Europei non abbastanza forti da restare affidabili"

Foto: Ansa

Donald Trump, nel documento sulla strategia di difesa nazionale, mette in dubbio l'affidabilita' degli alleati europei. "Non e' affatto evidente che alcuni Paesi europei - scrive il presidente degli Stati Uniti - avranno economie e forze armate abbastanza forti da restare alleati affidabili". "Molte di queste nazioni - aggiunge - stanno raddoppiando la posta sulla loro attuale traiettoria", riferimento al "declino civile" legato a politiche migratorie indiscriminate e "repressione della liberta' d'espressione". "Vogliamo - continua - che l'Europa rimanga europea, che ritrovi la sua fiducia civile e abbandoni il fallimentare focus sulla soffocante regolamentazione".