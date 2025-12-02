La minaccia di Putin: "Se l'Europa vuole combattere siamo pronti"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 02 dicembre 2025

"La Russia non cerca la guerra se l'Europa vuole combattere, siamo pronti". Il monitoraggio del presidente Vladimir Putin punta a creare una frattura tra gli Stati Uniti, che hanno promosso il piano di pace per l'Ucraina, e le capitale europee, accusate di voler frenare il cessate-il-fuoco. In una serie di dichiarazioni rivolte ai giornalisti pochi istanti prima dell'incontro programmato al Cremlino con gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, Putin ha accusato i governi degli Stati Ue di sabotare il processo di pace e ha dichiarato che "le richieste europee non sono accettabili per la Russia". Ma non ha chiarito quali richieste ritiene "inaccettabili"

Il leader russo ha anche minacciato ritorsioni contro i porti e le navi ucraine dopo che nei giorni scorsi Kiev ha colpito diverse imbarcazioni della "flotta ombra" russa nel Mar Nero. "Senza una pace giusta, l'odio non svanirà", ha avvertito Zelensky, sottolineando la necessità di un accordo di pace giusta ora che la pace è più vicina che mai. L'Europa non può sfuggire ai suoi valori, deve difenderli". E a Putin ha detto: "Nessuno può distruggere il mondo da solo, nemmeno la Russia".