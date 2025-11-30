Palestina, tre attivisti italiani feriti in Cisgiordania: "Attacco dei coloni"

Foto: Ansa

30 novembre 2025 a

a

a

Quattro attivisti stranieri sono stati feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, scrive Wafa, citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Tre sono italiani e uno canadese. Fra i feriti uno è grave, aggiunge l'agenzia palestinese, senza precisare la sua nazionalità. Tutte e quattro le vittime sono state trasferite in ospedale. L'agenzia scrive che gli assalitori, una decina e con il volto coperto, hanno fatto irruzione all'alba nella casa in cui si trovavano gli attivisti, li hanno aggrediti e hanno portato via i loro passaporti e telefonini.

"Ho appena parlato con il console d'Italia a Gerusalemme, mi ha aggiornato sulla situazione, mi ha detto che sono feriti ma non sono gravi, stanno rientrando a Ramallah e quindi dovrebbero essere raggiungibili nel pomeriggio - afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani - Cercherò di parlare con loro anche nel pomeriggio".

"Non possiamo che ribadire la condanna per ciò che accade, proprio l'altro giorno avevamo diffuso una nota congiunta Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna di condanna di ciò che stanno facendo i coloni in Cisgiordania, quindi continuiamo a ribadire questo - argomenta Tajani - Abbiamo avviato delle sanzioni nei confronti di alcuni coloni come l'Unione Europea, basta, basta aggressione, non è questo il modo per rivendicare anche le proprie ragioni. La Cisgiordania non deve essere annessa, nessuna ipotesi di annessione, siamo assolutamente contrari, deve essere rispettata la popolazione civile palestinese, è gravissimo che vengano attaccati villaggi cristiani, non perché i cristiani abbiano più diritto che altri palestinesi, ma perché i cristiani rappresentano un alimento di stabilità e di moderazione in tutto il Medio Oriente".

I tre attivisti italiani "sono in stato di shock ma le loro condizioni non destano preoccupazioni", spiegano fonti informate a LaPresse. I tre, due ragazze e un ragazzo, sono stati portati presso l'ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dal sindaco e dalla polizia palestinese, a cui hanno denunciato l'accaduto. Le due ragazze avrebbero riportato solo lesioni leggere, mentre il ragazzo dovrà osservare qualche giorno di riposo. I tre sono già usciti dall'ospedale.