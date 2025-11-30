Nigeria: dodici persone rapite da una chiesa durante la messa

Foto: Ansa

Redazione 30 novembre 2025 a

a

a

Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite domenica durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale, nell'ultimo di una serie di rapimenti di massa avvenuti nel Paese africano in poche settimane. La pratica si e' diffusa dopo il rapimento di quasi 300 studentesse a Chibok, nello Stato di Borno, nel 2014 da parte di Boko Haram. Tuttavia, nelle ultime settimane si e' assistito a un'impennata di questi atti, spingendo il presidente nigeriano a dichiarare mercoledi' lo "stato di emergenza per la sicurezza nazionale". La chiesa nel villaggio di Ejiba, situato nella circoscrizione di Yagba West nello Stato di Kogi, "e' stata attaccata oggi dai banditi", ha dichiarato all'AFP Kingsley Femi Fanwo, commissario per l'informazione dello Stato. "Dodici persone risultano disperse" e la polizia, arrivata in elicottero, sta continuando le ricerche, ha spiegato Fanwo, "hanno rapito il pastore e alcuni dei suoi seguaci", ha detto".

Gruppi armati, localmente chiamati "banditi", stanno terrorizzando numerosi stati nel nord-ovest e nel centro del paese, dove compiono rapimenti a scopo di estorsione, attaccano villaggi, uccidono i residenti e incendiano le case dopo averle saccheggiate. Quando mercoledi' ha dichiarato lo "stato di emergenza per la sicurezza nazionale", il presidente Bola Tinubu ha specificato che i luoghi di culto dovrebbero garantire la presenza di personale di sicurezza durante gli assembramenti, in particolare nelle aree sensibili. "Anche i luoghi di culto situati alla periferia delle citta' dovrebbero riconsiderare la possibilita' di celebrare funzioni religiose in aree ad alto tasso di criminalita' fino a quando la situazione non migliorera'", ha aggiunto Fanwo in una dichiarazione. Nelle ultime due settimane, diverse centinaia di persone sono state rapite in tutto il paese, tra cui oltre 300 studenti di una scuola cattolica nello stato del Niger (Nigeria centrale) e 38 membri di una chiesa nello stato di Kwara (Nigeria occidentale), che nel frattempo sono stati rilasciati.