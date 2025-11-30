Il presidente polacco cancella incontro con Orban dopo la sua visita a Mosca

Foto: La Presse

Il presidente polacco, il conservatore Karol Nawrocki, ha ceduto alla fine alla critiche del primo ministro Donald Tusk ed ha cancellato il previsto incontro con Viktor Orban, dopo la controversa visita del premier ungherese a Mosca per incontrare Vladimir Putin. "In connessione la visita a Mosca condotta dal primo ministro Viktor Orban e il suo contesto, il presidente Nawrocki ha deciso di limitare il programma della sua visita in Ungheria", ha scritto oggi su X il segretario di stato polacco Marcin Przydacz, annunciando quindi l'annullamento dell'incontro, previsto per il 4 dicembre, all'indomani del vertice dei leader dei Paesi del gruppo di Visegrad che si terrà a Esztergom, in Ungheria. Venerdì Tusk aveva detto che un incontro tra Nawrocki e Orbán avrebbe costituito un attacco alla posizione ufficiale e europeista della Polonia sulla guerra in Ucraina,. Orban ha tempo ha una posizione più vicina a Mosca che molti suoi partner europei, sfidando le sanzioni Ue alla Russia e i tentativi di bloccare la vendita di petrolio e gas russo. Allo stesso tempo il leader della destra ungherese conserva stretti rapporti con il partito di destra polacco PiS che ha sostenuto l'elezione di Nawrocki.