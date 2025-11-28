Shock a Bruxelles: spunta il presepe della Sharia e Gesù è senza volto

Foto: Il Tempo

Giulia Sorrentino 28 novembre 2025

Ci mancava solo il presepe islamico e inclusivo. Se qualcuno avesse ancora dubbi sul rischio di cancellazione della nostra identità e delle nostre radici giudaico cristiane, ecco a voi che a Bruxelles, in pieno centro storico, sono stati raffigurati Maria, Giuseppe, Gesù bambino e i re Magi senza volto, al posto delle loro facce solo un maxi disegno fatto da pezzi di tessuto multicolore. In Francia i social parlano già di “presepe sharia”, l’indignazione cresce, si parla di una vera e propria profanazione fatta nel nome di Allah. Per l',Islam il volto di Maometto non può essere rappresentato, per evitare l'idolatria e così anche il Cristo bambino, Giuseppe e Maria "islamicizzati" hanno il volto velato.

C’è chi scrive che “gli autori emettono una fatwa contro le profanazioni del loro profeta, ma non fanno altro che profanare Dio (il Dio dei cristiani)”. Chi, invece, si chiede “quando inizieremo a interrompere il digiuno del Ramadan con la pancetta grigliata, ‘affinché tutti possano trovare qualcosa che gli piaccia’?”. E chi ammette che “gli islamisti cancellano qualsiasi cosa possa contraddire la Sharia”.