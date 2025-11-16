Il ministro alla difesa israeliano parla di Gaza Vecchia e dice "no" a Stato palestinese

Foto: La Presse

Redazione 16 novembre 2025

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ribadito che non esistera' mai uno Stato palestinese e ha fatto riferimento alla parte di Striscia di Gaza non controllata dall'esercito come "Gaza Vecchia". "La politica di Israele e' chiara. Non ci sara' nessuno Stato palestinese", ha scritto Katz su X "le Forze di Difesa Israeliane rimarranno sul Monte Hermon e nella zona di sicurezza vicino alla Siria. Gaza sara' smilitarizzata fino all'ultimo tunnel e Hamas sara' disarmato lungo la Linea Gialla dall'Idf e nella Gaza Vecchia, da una forza internazionale o dall'Idf stessa".

Israele controlla, in linea di principio temporaneamente, piu' di meta' di Gaza, dopo il parziale ritiro previsto dal cessate il fuoco fino alla cosiddetta linea gialla, che pone Rafah e le citta' a nord dell'enclave, cosi' come parti della zona orientale, sotto il controllo israeliano. La dichiarazione di Katz arriva dopo che i ministri israeliani di estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich hanno esortato sabato Netanyahu a respingere il sostegno degli Stati Uniti a una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che offre un percorso verso l'autodeterminazione e la creazione di uno Stato palestinese.