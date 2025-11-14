Ucraina, centinaia di droni e missili su Kiev. Almeno un morto e 24 feriti

Foto: La Presse

Redazione 14 novembre 2025 a

E' stata una notte, un'altra, terribile a Kiev: la capitale Ucraina è finita sotto l'attacco di centinaia di droni e missili russi. Esplosioni, incendi e danni sono stati registrati in quasi tutti i quartieri e il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno un morto e 24 feriti di cui cinque ricoverati in ospedale. Tra loro, una donna incinta. Sono state invece tratte in salvo una quarantina di persone.

La prima ondata di raid è arrivata verso le 00:45 ora locale (le 23:45 in Italia), seguita da una seconda verso l'1:00 e una terza intorno all'1:30. I radar avevano segnalato oltre 120 droni in rotta verso Kiev, mentre decine di missili da crociera e balistici venivano lanciati verso varie regioni dell'Ucraina. I bombardamenti hanno preso di mira non solo numerosi edifici civili, e soprattutto grattacieli, ma anche la rete energetica. Diverse zone della città sono rimaste al buio e senza riscaldamento. A quanto comunicato dal sindaco della capitale, Vitali Klitschko, almeno 11 edifici a più piani in tutta la città sono stati colpiti. La vittima viveva in un grattacielo nel quartiere di Desnianskyi dove si e' sviluppato un incendio tra il quinto e l'ottavo piano.