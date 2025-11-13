Protesta pro-Pal alla Porta di Brandeburgo, sei arresti

Redazione 13 novembre 2025 a

Protesta pro-Pal alla Porta di Brandeburgo, dove da una piattaforma aerea e' stato srotolato uno striscione con la scritta "Mai piu' genocidio - liberta' per la Palestina" e hanno acceso dei razzi. In sei sono arrivati a botrdo del mezzo all'edificio simbolo di Berlino e della Germania e tre di loro sono saliti in cima al monumento, alto 26 metri. L'azione degli attivisti si e' svolta "molto rapidamente", ha detto il portavoce della polizia di Berlino Florian Nath. "Siamo arrivati sul posto in pochi minuti, ma la piattaforma aerea stava gia' salendo e non l'abbiamo fermata perche' sarebbe stato troppo pericoloso". I tre attivisti sulla piattaforma hanno quindi srotolato lo striscione e i tre rimasti a terra si sono chiusi nella cabina di guida. La polizia ha dovuto rompere un vetro per arrestarli. Una squadra speciale della polizia e' salita sulla Porta di Brandeburgo per arrestare gli attivisti rimasti e riportarli giu': un'operazione ch ha richiesto circa un'ora e mezza. Resta da verificare se l'uso della piattaforma abbia causato danni al monumento, che risale al XVIII secolo.