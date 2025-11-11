Kiev, 300 soldati russi penetrati a Pokrovsk grazie a fitta nebbia

Foto: Ansa

11 novembre 2025

Oltre 300 soldati russi hanno approfittato delle cattive condizioni meteo, tra cui una fitta nebbia, per penetrare a Pokrovsk, cittadina ucraina al centro dei combattimenti nelle ultime settimane nella regione di Donetsk. Lo riferisce l'esercito ucraino, come riporta Rbc-Ucraina. Negli ultimi giorni i russi hanno intensificato gli sforzi per penetrare a Pokrovsk con mezzi leggeri attraverso la periferia meridionale. La fitta nebbia ha ridotto la capacità della ricognizione aerea ucraina.