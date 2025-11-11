Hezbollah sfida governo libanese "provate a disarmarci"

Foto: La Presse

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha sfidato il governo libanese a disarmare la milizia sciita e ha avvertito che il disarmo previsto dal cessate il fuoco con Israele non riguarda il dispiegamento di guerriglieri a nord del fiume Litani. Qassem ha anche avvertito che gli attacchi israeliani quasi quotidiani nel Libano meridionale "non possono continuare". "Tutto ha un limite", ha detto Qassem in un discorso televisivo in cui ha ribadito che Hezbollah non cedera' le armi necessarie per l'autodifesa.