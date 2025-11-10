Sarkozy esce dal carcere: "Libertà vigilata". E pensa all'udienza d'appello

Foto: LaPresse

Nicolas Sarkozy sarà rilasciato oggi e posto in libertà vigilata. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Parigi, che ha accolto la richiesta di scarcerazione dell’ex presidente francese detenuto nel carcere di La Santé dal 21 ottobre. L’ex presidente sarà posto sotto sorveglianza giudiziaria.

“Il tribunale dichiara ammissibile la domanda di rilascio” e lo “pone sotto sorveglianza giudiziaria”, ha affermato il presidente della Corte d’Appello. Il tribunale parigino ha stabilito che non vi è “alcun rischio di occultamento di prove, pressioni o collusione”. “La detenzione continuata non è giustificata”, ha affermato. Il tribunale ha disposto quindi la sorveglianza giudiziaria per l’ex presidente, che includerà il divieto di lasciare la Francia. Sarkozy dovrebbe lasciare oggi stesso il carcere di La Santé.

“Il prossimo passo è il processo d’appello”. Questa la prima reazione dell’avvocato di Sarkozy. La sentenza della Corte è una “normale applicazione delle norme del codice di procedura penale”, ha detto il legale Christophe Ingrain. “Il prossimo passo è il processo d’appello. Il nostro compito — quello di Nicolas Sarkozy e il nostro — è preparare questa udienza d’appello”, ha aggiunto.

“È dura, molto dura", aveva detto l’ex presidente francese parlando della sua detenzione, che ha definito “un incubo”. “Vorrei che foste convinti di una cosa: non ho mai avuto la folle idea di chiedere a Gheddafi alcun finanziamento. Non confesserò mai qualcosa che non ho fatto”, ha dichiarato Sarkozy. “Ho risposto scrupolosamente a tutte le convocazioni. Non avrei mai immaginato di conoscere la prigione a 70 anni. Questa prova mi è stata imposta, l’ho vissuta. È dura, è molto dura”, ha proseguito. E ancora: “Amo il mio Paese, la mia famiglia è in Francia, mi batto affinché la verità trionfi”. Sarkozy ha anche “reso omaggio” al personale penitenziario, dicendo che “ha dato prova di eccezionale umanità, rendendo sopportabile questo incubo”.